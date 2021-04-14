Москва, , 15:08 — REGNUM Потерпевшие в дорожно-транспортном происшествии, которое спровоцировал рэпер Эльмин Гулиев, требуют с виновника аварии возмещения вреда здоровью. Как сообщили в пресс-службе Хамовнического суда Москвы, соответствующий иск на 1,5 млн рублей уже подан.

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Речь идёт о возмещении расходов на медицинскую помощь, лекарства, утраченного заработка, а также морального вреда, уточнил в беседе с ТАСС пресс-секретарь судебной инстанции Ираклий Сохадзе.

Отмечается, что подсудимый полностью признал исковые требования в рамках уголовного дела и заявил о готовности возместить нанесённый ущерб.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2020 года рэпер Эльмин Гулиев устроил в центре Москвы на улице Остоженка ДТП. Автомобиль Infiniti отбросило на тротуар, он, сбив пешеходов, врезался в фасад здания. Всего пострадали четыре человека, в том числе пассажирка транспортного средства. Виновнику аварии предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).