Сеул, , 15:11 — REGNUM Министр земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи Пён Чхан Хым провёл 14 апреля видеоконференцию с министром транспорта и связи Перу Эдуардо Гонсалесом, с которым обсудил пути развития двусторонних отношений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представитель Южной Кореи сообщил о готовности южнокорейских компаний принять участие в инфраструктурных проектах Перу, в частности в строительстве третьей и четвертой линии метро в Лиме.

В свою очередь, Гонсалес выразил надежду на продолжение сотрудничества двух стран в области инфраструктуры.