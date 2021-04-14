Минск, , 15:06 — REGNUM НАТО продолжает активно развертывать разведывательные центры и совершенствовать объекты военной инфраструктуры у границ Белоруссии и России, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

С таким заявление выступил начальник генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич на заседании военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое прошло в Москве.

По его словам, НАТО продолжает развертывать центры перевозок и совершенствовать объекты военной инфраструктуры, в том числе по приему контингентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля на совещании в Североморске министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США и НАТО перебрасывают войска из Северной Америки к российским границам.

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