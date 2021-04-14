Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM Ограничение свободы на один год и штраф — такое мягкое наказание было вынесено судом петербуржцу, который в пьяном угаре сбросил из окна квартиры на девятом этаже телевизор на голову прохожей. Об этом приговоре 14 апреля сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел поздним вечером 5 июля 2019 года в Невском районе Петербурга. Трое друзей отмечали день рождения в квартире дома 10/2 по проспекту Солидарности. Алкоголь лился рекой, ощущение реальности стиралось, в какой-то момент один из участников застолья Григорий Пирогов выбросил в окно с девятого этажа телевизор LG, не задумываясь, что он может упасть на прохожих.

Телевизор упал на голову проходившей мимо девушки, от полученных травм она скончалась на месте происшествия. Сразу после задержания Пирогов признал свою вину, однако во время суда от ранее данных показаний отказался. Начал ссылаться на то, что явку с повинной якобы дал под давлением сотрудников правоохранительных органов, а сбросил телевизор его друг, другой участник застолья.

Несмотря на отпирательства Невский районный суд Санкт-Петербурга признал Пирогова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Вместе с тем суд учел, что подсудимый к уголовной ответственности привлекается впервые, характеризуется положительно, социально адаптирован, имеет место работы и возможность заработка, дал явку с повинной.

«Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год, — сообщили в ОПС. — Суд взыскал с Пирогова в пользу потерпевшего Т. в счёт возмещения морального вреда 300 000 рублей».

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