Севастополь, , 15:03 — REGNUM Вовлечь граждан России в экстремистскую деятельность пытаются США и их союзники, об этом 14 апреля на совещании в Севастополе заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Следует не допускать дискредитации национально-культурной политики России со стороны США и их союзников, поставить надежный заслон их усилиям по вовлечению населения в экстремистскую деятельность, навязыванию и распространению идей радикально-религиозного толка», — заявил Патрушев.

Он также подчеркнул важность укрепления среди граждан РФ чувства единства, особое внимание здесь, по его словам, следует уделять молодёжи.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в Севастополе Патрушев проводит совещание по вопросам национальной безопасности на территории Крыма. Ранее он сообщил о подготовке терактов и диверсий в Крыму со стороны Украины.