Ереван, , 15:07 — REGNUM Во время военных действий в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе осенью минувшего года армянская сторона потеряла убитыми около 4 тыс. военнослужащих. Об этом 14 апреля рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян во время своего выступления в парламенте республики.

«На сегодняшний день у нас есть 3 621 погибший, чьи имена нам известны, а число пропавших без вести — 321. Останки еще 201 военнослужащего находятся в процессе идентификации», — рассказал он.

Также действующий глава армянского правительства добавил, что еще примерно 100 погибших военнослужащих в данный момент опознаны, однако их родственники по какой-либо причине отказываются забрать останки или не верят в заключение экспертов.

«Общее число наших погибших — порядка 4 тыс. человек», — уточнил Пашинян. Кроме того, он предложил почтить память погибших минутой молчания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян рассказал, что в рамках реформирования вооруженных сил Армении Москва и Ереван договорились о том, что в российские вузы будет принято больше курсантов из республики.