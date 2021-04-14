Пенза, , 15:14 — REGNUM В Пензенскую область на 14 апреля поставлено 105 317 комлектов вакцины от коронавируса. Региональный минздрав заявил о поставке еще одной партии вакцины «Спутник V» в количество 1800 доз.

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На сегодняшний день полностью закончили вакцинацию более 40 тыс. жителей, сделали прививку от коронавируса почти 80 тыс. пензенцев. Всего в вакцинации планируют привлечь 60% взрослого населения области.

ИА REGNUM напоминает, 12 апреля стало известно о поступившей крупной партии антиковидной вакцины «Спутник V» в Пензенскую область в количестве 15,3 тыс. доз.

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