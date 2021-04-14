Москва, , 14:59 — REGNUM Предложение экономистов ВШЭ скорректировать бюджетное правило с тем, чтобы сделать его более контрциклическим, представляется справедливым и актуальным, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«В текущем виде бюджетное правило сконструировано так, чтобы снизить зависимость расходов бюджета и курса рубля от цен на нефть, что поддерживает макроэкономическую стабильность.

Однако это приводит к более медленному росту экономики, чем могло бы быть в его отсутствие (фактически, экономика все время как бы «живет» при цене нефти $40 за баррель в ценах 2017 г.).

Однако, как показал кризис 2020 года, бывают ситуации, когда падают не только цены на нефть, но и объемы добычи и экспорта (вследствие вынужденных ограничений ОПЕК+ после обвала мирового спроса на нефть).

Кроме того, в кризис могут падать не только нефтегазовые, но и считающиеся относительно стабильными ненефтегазовые доходы бюджета (в результате снижения доходов населения и бизнеса, сокращения экономической активности).

В случае сокращения ненефтегазовых доходов возможности правительства поддержать экономику в рамках бюджетного правила существенно ограничены, и решение по временному отходу от него на 2020−2021 гг. пришлось принимать в ручном режиме.

Предложение включить в формулу расчета автоматические стабилизаторы, которые позволяли бы увеличивать бюджетные расходы при отставании экономического роста от потенциального уровня и дополнительно сокращать их в случае угрозы «перегрева», создаст дополнительный приток финансирования в экономику в те периоды, когда она в этом наиболее нуждается», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджетное правило, действующее в России нужно изменить с учетом кризисов. С таким предложением выступили эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ).

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