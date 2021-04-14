Бишкек, , 14:58 — REGNUM В центре столицы Киргизии сегодня, 14 апреля, состоялось открытие памятника Бишкек баатыру (богатырю Бишкеку — герою киргизских легенд, в честь которого в 1991 году переименовали киргизскую столицу).

Участие в торжественной церемонии принял президент Садыр Жапаров.

Выступая на открытии монумента, глава государства отметил знаменательность этого события для города и его жителей, рассказал о событиях, связанных с именем Бишкек батыра.

«Согласно устным и документальным источникам, на месте захоронения Бишкек баатыра был воздвигнут большой мавзолей, который впоследствии получил название «Крепость Пишпек-Ата», так как вокруг него начали заселяться люди, и в результате непрерывного процесса притока населения здесь сформировался большой город», — заявил Жапаров.

Отметим, что не всем жителям Киргизии пришлась по душе новая скульптурная композиция — пользователи киргизского сегмента соцсетей выразили мнение, что очертания памятника «напоминают Дарта Вейдера, стоящего на фоне Звезды Смерти» или «человека возле воткнувшейся в землю летающей тарелки».

А некоторые обратили внимание на «некоторое сходство с основателем корпорации «Toyota» — Киитиро Тоёдой.