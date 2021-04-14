Варшава, , 14:57 — REGNUM На юге Польши спасатели до сих пор борются с последствиями урагана, произошедшего в ночь с 13 на 14 апреля. Об этом сообщил 14 апреля пресс-секретарь пожарной службы Малопольского воеводства Себастиан Возняк в интервью Polskie Radio.

«С ночи и по настоящее время мы получаем звонки от жителей, уже более 200 раз выезжали для ликвидации последствий сильного ветра и дождя, и еще неизвестно, сколько будем ездить. Чаще всего мы убираем поваленные деревья и крупные ветки, которые блокируют дороги, а в некоторых случаях даже разбивали крыши домов», — сообщил Возняк.

По сообщениям представителя пожарной службы, больше всего вызовов поступает из окрестностей городов Новый Санчо и Тарнув.

Ночью в этом регионе прошел обильный дождь, сопровождающийся сильным ветром. Институт метеорологии и водного хозяйства Польши предупреждает о вероятности повторения непогоды в ближайшие сутки.