14 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Жители Украины обсудили встречу главы СБУ Ивана Баканова с поверенной в делах США Кристиной Квин, в ходе которой глава украинской спецслужбы обсудил с представителем США реформу возглавляемого им ведомства.

Оксана Переможенко, , 19:30 — REGNUM Временная поверенная в делах США Кристина Квин встретилась с главой службы безопасности Украины Иваном Бакановым, сообщили 14 апреля в пресс-службе СБУ. В ходе встречи дипломатический представитель Соединенных Штатов Америки заявила, что США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины. В свою очередь Баканов назвал соседство Украины и России «стабильным фактором риска, которого не имеют другие европейские страны». Стороны обсудили недавние решения властей Украины о введении санкций в отношении бывших чиновников и правоохранителей, а также перспективы реформирования украинской спецслужбы (выделено мною — О. П.).

Украина превыше всего Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Встречу Баканова с Квин обсудили жители страны в комментариях под новостью, опубликованной на странице украинской спецслужбы в социальной сети Facebook. Часть комментаторов скептически отреагировали на готовность США помочь Украине. Другие потребовали от США денег и оружия. Третьи с тонкой иронией отметили реалии отношений между Украиной и США.

«Да-да, еще какую лапшу напишете. Как раз война США выгодна, чтобы избавиться от украинцев и уверенно завладеть нашей землей и недрами. Это всё, что им нужно. Знаем вашу помощь в своей стране. Пусть порядок наведут, тогда другим будут пример показывать», — написал Serdzio Bas из Луцка, комментируя часть заявления, где говорится о поддержке США суверенитета Украины.

Кристина Квин Ua.usembassy.gov

«Эта поддержка должна выражаться в денежном эквиваленте! Пусть нам зубы не заговаривают!» — потребовал Almaz S. из Ковеля.

«Силовики, где ваши дети сейчас? Нет, не так. Ваши дети сейчас в стране? Ваши детки — индикатор будущего страны. Точнее, что ее ждет в будущем», — отметил Sanders Serg.

«Больше оружия пусть дадут. Потому, что наелись уже обеспокоенностью времен [Барака] Обамы», — пишет Сергей Анатольевич.

«Поддержка в виде глубокого беспокойства?» — иронизирует Vadim Lis.

«А почему жена Баканова не вышла из гражданства страны-агрессора?» — спрашивает Сергей Г.

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Авторы телеграм-канала «Шептун» охарактеризовали состоявшуюся встречу так: «[Иван Баканов] докладывал гражданке США недавнее введение Украиной санкций к ряду физических и юридических лиц, а также перспективы реформы СБУ».

«Вы можете себе представить, что директор ЦРУ или МИ-6 встречаются с послом РФ и рассказывают о том, как работает служба? Достаточно вспомнить скандал в Штатах, когда бывший посол Сергей Кисляк встречался с бывшим советником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном. Такие встречи чуть ли не кончились для Трампа двумя импичментами, а для его окружения уголовными делами и отставками. Вы не понимаете, это другое», — говорится в телеграм-канале в тексте новости о встрече Баканова с Квин.

Иван Баканов President.gov.ua

Встречу главы украинской спецслужбы с представителем США также обсудили читатели данного телеграм-канала.

«После 1-го (2004−2005 годы — О. П.) майдана это стало нормой», — пишет Дмитрий Н.

«Украина и ее власть уже ниже уровня деградации… Это что-то другое. Это какая-то анэнцефалия (грубый порок развития плода, заключающийся в полном или частичном отсутствии больших полушарий головного мозга, мягких тканей и костей свода черепа — О. П.) государства», — считает Alexandro Sanches.

«Я бы сказал, не встретился, а звітував (отчитывался — О. П.)», — отметил Alex.

«Конечно, другое. Кто вас, кроме Штатов, от …[России] защитит? Внешнее управление — дело такое, придется терпеть», — иронизирует Bekorovka.

«Утомили вы. Это и называется партнерством и сотрудничеством. Уверен, что и в США, и в Англии так же дают отчет украинскому послу», — иронизирует Константин В.

«Мы колония, а не независимая страна, так что всё вполне обыденно», — пишет Vlad.

«Так и МИ-6 [главе офиса президента Украины Андрею] Ермаку докладывали о своих реформах… или — нет?» — с иронией спрашивает Штоккер.

Здание Ми 6. Лондон. Великобритания Tagishsimon

«Независимость, она такая…» — добавил читатель под псевдонимом Оки.

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Напомним, ранее в интервью украинским СМИ Кристина Квин не смогла дать однозначный ответ на вопрос, приедет ли Джо Байден в Киев в августе 2021 года на празднование тридцатой годовщины независимости страны.