Москва, , 14:59 — REGNUM Компания Datsun больше не продаёт в России свои бюджетные автомобили, а официальный сайт марки больше не работает. Об этом сообщается на сайте 110km.ru.

По данным журналистов издания, дилеры Datsun реализовали почти все запасы товарных автомобилей. При этом автомобили под этой маркой перестали сходить с конвейера в Тольятти ещё в декабре 2020 года.

Сейчас в России ещё можно найти автосалоны, где остались единичные экземпляры недорого седана Datsun on-DO, однако русскоязычный сайт марки теперь переадресует клиентов на сайт Nissan.

Последним рынком сбыта машин Datsun станет Индия, где японские «бюджетники» продержаться немного дольше.

Напомним, с начала появления марки Datsun в РФ осенью 2014 года на российском предприятии в Тольятти было собрано 145 тыс. автомобилей японского бренда.

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