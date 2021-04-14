Симферополь, , 14:55 — REGNUM В Республике Крым 12-летний мальчик, находясь за рулём автомобиля, сбил 60-летнего велосипедистам, сообщили 14 апреля в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Как установлено, 12 апреля в пос. Николаевка Симферопольского района 44-летний мужчина решил научить вождению автомобиля своего сына 2009 года рождения. 12-летний подросток, управляя Mitsubishi Space, не справился с управлением, в результате машину занесло, пострадал 60-летний велосипедист. Затем автомобиль вынесло за пределы проезжей части, где она столкнулась с другим автомобилем, а затем с дорожным ограждением. Отец подростка в момент ДТП находился на переднем пассажирском сиденье.

Велосипедисту оказана разовая медицинская помощь. В отношении отца подростка составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством). Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.