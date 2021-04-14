Варшава, , 14:54 — REGNUM По состоянию на утро 14 апреля в Польше сделано уже почти 8 миллионов прививок от COVID-19. Об этом сообщило министерство здравоохранения Польши на официальной странице в соцсети Twitter.

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«В Польше сделано уже почти 8 миллионов прививок от COVID-19, а именно 7 784 384. Из них в качестве первой дозы вакцинации были введены 5 670 769 прививков, а остальные 2 113 615 — в качестве второй дозы введенного препарата. На текущий момент было зарегистрировано 5 929 побочных реакций, большая часть из которых — покраснение и кратковременная боль в месте укола», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что до конца второго квартала текущего года планируется достичь количества сделанных в республике прививок в 20 миллионов. А всех желающих польский власти планируют вакцинировать до конца августа текущего года.