Санкт-Петербург, , 14:55 — REGNUM В Северной столице в четверг, 15 апреля, откроются временные торговые точки по продаже любимой петербуржцами сезонной рыбы корюшки, сообщили в комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга. Они будут работать по 31 мая.

Корюшка Дарья Драй © ИА REGNUM

В конце марта стало известно, что за килограмм корюшки рыбаки требуют от 1,5 тыс. рублей, несмотря на удачный улов в этом году. Возможно, с помощью разворачивания массовой продажи цена корюшки станет более доступной для населения.

«Продажа будет организована на городских участках, предоставленных предпринимателям по договорам под сезонную торговлю», — пояснили в Смольном, добавив, что передвижная продажа путинной рыбы может вестись и в другое время в течение года.

Адреса точек по продаже корюшки

Василеостровский район

Гаванская улица, уч. 47 (у д. 19/100, лит. А)

Малый проспект В.О., уч. 48 (у д. 67, корп. 1, лит. А)

улица Кораблестроителей, уч. 158 (у д. 34, лит. А)

5-я линия В.О., уч. 28 (у д. 42, лит. А)

улица Кораблестроителей, уч. 160 (у д. 21, корп. 1, лит. А)

Новосмоленская набережная, уч. 81 (у д. 1, лит. А)

улица Нахимова, уч.27 (у д. 1, лит. А)

улица Кораблестроителей, уч. 159 (у д.21, корп.1, лит. А)

Новосмоленская набережная, уч. 33 (южнее д.1, лит. А)

Выборгский район

проспект Просвещения, участок 187, (южнее дома 34, литера А)

проспект Энгельса, участок 315, (северо-западнее дома 139/21, литера А)

2-й Муринский проспект, уч. 56 (северо-западнее пересечения с Институтским пр.)

Выборгское шоссе, участок 53, (северо-западнее дома 1, литера А)

Выборгское шоссе, участок 52, (северо-восточнее дома 1, литера А)

улица Хошимина, пересечение с проспектом Просвещения

проспект Луначарского, участок 82, (северо-западнее пересечения с проспектом Культуры)

проспект Художников, участок 109, (юго-западнее пересечения с проспектом Луначарского)

проспект Тореза, дом 2

Калининский район

проспект Металлистов, юго-восточнее д. 59, лит. А

улица Демьяна Бедного, (западнее д. 84, корп. 1, лит. А по пр. Луначарского)

улица Вавиловых, уч. 12 (западнее д. 13, корп. 1, лит. А по ул. Вавиловых)

проспект Просвещения, уч. 105 (северо-восточнее д. 86, корп. 1, лит. А по пр. Просвещения)

улица Ольги Форш, (юго-западнее д. 15, корп. 1, лит. А по ул. Ольги Форш)

Бестужевская улица, (угол Бестужевской ул. и Замшиной ул.)

Замшина улица, (севернее д. 27, корп. 1, лит. А по Замшиной ул.)

Кировский район

улица Лени Голикова, участок 134, (у дома 27, литера А)

Автовская улица, уч. 129 (у д. 3)

Краснопутиловская улица, уч. 117 (у д. 29)

улица Солдата Корзуна, участок 132, (у дома 40, литера А)

Краснопутиловская улица, участок 116, (у дома 13, литера А)

Двинская улица, участок 117, (у дома 10, литера А)

улица Генерала Симоняка, участок 112, (у дома 9, литера А)

улица Маршала Говорова, участок 125, (у дома 14, литера А)

Кронштадтская улица, участок 116, (у дома 13а)

улица Солдата Корзуна, участок 131, (у дома 24, литера А)

Красногвардейский район

Пискарёвский проспект, д. 39, лит. А (северо-восточнее дома 39, литера А по Пискарёвскому проспекту)

Пискарёвский проспект, уч. 73 (юго-западнее д. 35, лит. А по Пискарёвскому пр.)

проспект Наставников, д. 21, лит. А (юго-западнее дома 21, литера А по проспекту Наставников)

проспект Косыгина, уч. 87 (северо-западнее д. 17, корп. 1, лит. А по пр. Косыгина)

Ириновский проспект, д. 31/48

шоссе Революции, уч. 119, севернее дома 33, корпус 1, литера А по шоссе Революции

Среднеохтинский проспект, уч. 35 (восточнее д. 51/13 по Среднеохтинскому пр.)

Красносельский район

город Красное Село, проспект Ленина, у д. 85 по пр. Ленина (ул. Свободы, уч. 8)

ул. Политрука Пасечника, д. 5, корп. 1

территория Горелово, Красносельское шоссе, уч. 7, (северо-западнее д. 56, корп. 3)

город Красное Село, Театральная улица, уч. 5, (севернее д. 6, литера А)

город Красное Село, проспект Ленина, уч. 88, (восточнее д. 22, литера А по ул. Освобождения)

город Красное Село, Красногородская улица, уч. 51, (южнее дома 17, корпус 1, литера А)

территория Горелово, Красносельское шоссе, уч. 6, (северо-восточнее дома 40, корпус 2, литера Б)

улица Партизана Германа, уч. 29 (напротив д. 5/14)

улица Партизана Германа, участок 72, (напротив дома 22, литера А)

улица Маршала Захарова, участок 104, (у дома 21, литера А)

улица Котина, участок 29, (у дома 2, корпус 1, литера А)

Московский район

Новоизмайловский проспект, уч. 147 (у д. 1 по Новоизмайловскому пр.)

улица Фрунзе, уч. 163 (у д. 16, лит. А)

Невский район

улица Дыбенко, уч. 115 (севернее д. 27, корп. 4, лит. А)

улица Дыбенко, уч. 170, (северо-восточнее д. 27, корп. 4, лит. А)

проспект Солидарности, уч. 26 (северо-восточнее д. 11, корп. 1, лит. А)

Приморский район

проспект Сизова, (пересечение с пр. Королёва)

Вербная улица, д. 19

Вербная улица, уч. 8 (южнее д. 20/2, лит. А)

Серебристый бульвар, у д. 20

улица Уточкина, д. 3, корп. 1

Пушкинский район

посёлок Шушары, территория Славянка, Ростовская улица, уч. 6 (у д. 17/4 на перекрестке с ул. Туровской)

город Пушкин, Оранжерейная улица, уч. 12, (у д. 40А (автобусное кольцо)

Фрунзенский район

Софийская улица, уч. 221, (северо-западнее д. 28, лит. А по Софийской ул.)

Будапештская улица, уч. 288, (севернее д. 49, лит. Б по Будапештской ул.)

Будапештская улица, уч. 171, (юго-восточнее дома 71, корпус 1, литера А по Будапештской улице)

Купчинская улица, уч. 63, (северо-восточнее дома 15, корпус 1, литера В по Купчинской улице)

Центральный район

Владимирская площадь, участок 1 (севернее дома 1−3 литера А по Большой Московской улице)

Воскресенская набережная, (севернее д. 6−8, лит. А по Воскресенской наб.)

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