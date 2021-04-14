В Петербурге открываются точки по продаже корюшки
Санкт-Петербург, 14 апреля, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В Северной столице в четверг, 15 апреля, откроются временные торговые точки по продаже любимой петербуржцами сезонной рыбы корюшки, сообщили в комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга. Они будут работать по 31 мая.
В конце марта стало известно, что за килограмм корюшки рыбаки требуют от 1,5 тыс. рублей, несмотря на удачный улов в этом году. Возможно, с помощью разворачивания массовой продажи цена корюшки станет более доступной для населения.
«Продажа будет организована на городских участках, предоставленных предпринимателям по договорам под сезонную торговлю», — пояснили в Смольном, добавив, что передвижная продажа путинной рыбы может вестись и в другое время в течение года.
Адреса точек по продаже корюшки
Василеостровский район
- Гаванская улица, уч. 47 (у д. 19/100, лит. А)
- Малый проспект В.О., уч. 48 (у д. 67, корп. 1, лит. А)
- улица Кораблестроителей, уч. 158 (у д. 34, лит. А)
- 5-я линия В.О., уч. 28 (у д. 42, лит. А)
- улица Кораблестроителей, уч. 160 (у д. 21, корп. 1, лит. А)
- Новосмоленская набережная, уч. 81 (у д. 1, лит. А)
- улица Нахимова, уч.27 (у д. 1, лит. А)
- улица Кораблестроителей, уч. 159 (у д.21, корп.1, лит. А)
- Новосмоленская набережная, уч. 33 (южнее д.1, лит. А)
Выборгский район
- проспект Просвещения, участок 187, (южнее дома 34, литера А)
- проспект Энгельса, участок 315, (северо-западнее дома 139/21, литера А)
- 2-й Муринский проспект, уч. 56 (северо-западнее пересечения с Институтским пр.)
- Выборгское шоссе, участок 53, (северо-западнее дома 1, литера А)
- Выборгское шоссе, участок 52, (северо-восточнее дома 1, литера А)
- улица Хошимина, пересечение с проспектом Просвещения
- проспект Луначарского, участок 82, (северо-западнее пересечения с проспектом Культуры)
- проспект Художников, участок 109, (юго-западнее пересечения с проспектом Луначарского)
- проспект Тореза, дом 2
Калининский район
- проспект Металлистов, юго-восточнее д. 59, лит. А
- улица Демьяна Бедного, (западнее д. 84, корп. 1, лит. А по пр. Луначарского)
- улица Вавиловых, уч. 12 (западнее д. 13, корп. 1, лит. А по ул. Вавиловых)
- проспект Просвещения, уч. 105 (северо-восточнее д. 86, корп. 1, лит. А по пр. Просвещения)
- улица Ольги Форш, (юго-западнее д. 15, корп. 1, лит. А по ул. Ольги Форш)
- Бестужевская улица, (угол Бестужевской ул. и Замшиной ул.)
- Замшина улица, (севернее д. 27, корп. 1, лит. А по Замшиной ул.)
Кировский район
- улица Лени Голикова, участок 134, (у дома 27, литера А)
- Автовская улица, уч. 129 (у д. 3)
- Краснопутиловская улица, уч. 117 (у д. 29)
- улица Солдата Корзуна, участок 132, (у дома 40, литера А)
- Краснопутиловская улица, участок 116, (у дома 13, литера А)
- Двинская улица, участок 117, (у дома 10, литера А)
- улица Генерала Симоняка, участок 112, (у дома 9, литера А)
- улица Маршала Говорова, участок 125, (у дома 14, литера А)
- Кронштадтская улица, участок 116, (у дома 13а)
- улица Солдата Корзуна, участок 131, (у дома 24, литера А)
Красногвардейский район
- Пискарёвский проспект, д. 39, лит. А (северо-восточнее дома 39, литера А по Пискарёвскому проспекту)
- Пискарёвский проспект, уч. 73 (юго-западнее д. 35, лит. А по Пискарёвскому пр.)
- проспект Наставников, д. 21, лит. А (юго-западнее дома 21, литера А по проспекту Наставников)
- проспект Косыгина, уч. 87 (северо-западнее д. 17, корп. 1, лит. А по пр. Косыгина)
- Ириновский проспект, д. 31/48
- шоссе Революции, уч. 119, севернее дома 33, корпус 1, литера А по шоссе Революции
- Среднеохтинский проспект, уч. 35 (восточнее д. 51/13 по Среднеохтинскому пр.)
Красносельский район
- город Красное Село, проспект Ленина, у д. 85 по пр. Ленина (ул. Свободы, уч. 8)
- ул. Политрука Пасечника, д. 5, корп. 1
- территория Горелово, Красносельское шоссе, уч. 7, (северо-западнее д. 56, корп. 3)
- город Красное Село, Театральная улица, уч. 5, (севернее д. 6, литера А)
- город Красное Село, проспект Ленина, уч. 88, (восточнее д. 22, литера А по ул. Освобождения)
- город Красное Село, Красногородская улица, уч. 51, (южнее дома 17, корпус 1, литера А)
- территория Горелово, Красносельское шоссе, уч. 6, (северо-восточнее дома 40, корпус 2, литера Б)
- улица Партизана Германа, уч. 29 (напротив д. 5/14)
- улица Партизана Германа, участок 72, (напротив дома 22, литера А)
- улица Маршала Захарова, участок 104, (у дома 21, литера А)
- улица Котина, участок 29, (у дома 2, корпус 1, литера А)
Московский район
- Новоизмайловский проспект, уч. 147 (у д. 1 по Новоизмайловскому пр.)
- улица Фрунзе, уч. 163 (у д. 16, лит. А)
Невский район
- улица Дыбенко, уч. 115 (севернее д. 27, корп. 4, лит. А)
- улица Дыбенко, уч. 170, (северо-восточнее д. 27, корп. 4, лит. А)
- проспект Солидарности, уч. 26 (северо-восточнее д. 11, корп. 1, лит. А)
Приморский район
- проспект Сизова, (пересечение с пр. Королёва)
- Вербная улица, д. 19
- Вербная улица, уч. 8 (южнее д. 20/2, лит. А)
- Серебристый бульвар, у д. 20
- улица Уточкина, д. 3, корп. 1
Пушкинский район
- посёлок Шушары, территория Славянка, Ростовская улица, уч. 6 (у д. 17/4 на перекрестке с ул. Туровской)
- город Пушкин, Оранжерейная улица, уч. 12, (у д. 40А (автобусное кольцо)
Фрунзенский район
- Софийская улица, уч. 221, (северо-западнее д. 28, лит. А по Софийской ул.)
- Будапештская улица, уч. 288, (севернее д. 49, лит. Б по Будапештской ул.)
- Будапештская улица, уч. 171, (юго-восточнее дома 71, корпус 1, литера А по Будапештской улице)
- Купчинская улица, уч. 63, (северо-восточнее дома 15, корпус 1, литера В по Купчинской улице)
Центральный район
- Владимирская площадь, участок 1 (севернее дома 1−3 литера А по Большой Московской улице)
- Воскресенская набережная, (севернее д. 6−8, лит. А по Воскресенской наб.)