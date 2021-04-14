Пенза, , 15:13 — REGNUM На полях пензенских сельхозпредприятий начался яровой сев культур. Первыми к работе приступили аграрии Земетчинского и Башмаковского районов. Рабочие на сегодняшний день посеяли яровую пшеницу на площади 218 гектаров.

Как сообщает региональный минсельхоз, в этом году под яровой сев в Пензенской области подготовили площади в 976,8 тыс. гектаров. Аграрии заявляют о полной готовности к старту сезонных работ.

Для весеннего сева хозяйствам необходимо 87,7 тыс. тонн семян яровых культур. Дефицита семян нет.

На нефтебазах имеется 22,9 тыс. тонн горюче-смазочных материалов, 20,5 тыс. тонн дизтоплива и 2,5 тыс. тонны бензина.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области в текущем году будет увеличена посевная площадь на 16 тыс. гектаров — до 1,47 млн гектаров. Для проведения полевых работ в хозяйствах имеются 4895 тракторов, 2600 культиваторов, 1603 зерноуборочных комбайна, 2146 сеялок, 967 дисковых борон и дискаторов, 414 разбрасывателей минеральных удобрений, 247 посевных комплексов и 211 комбинированных агрегатов.

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