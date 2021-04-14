Варшава, , 14:51 — REGNUM 13 апреля в Польшу была доставлена первая партия американской вакцины от коронавируса Johnson & Johnson. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил глава Правительственного агентства стратегических резервов Польши Михал Кучмеровский во время брифинга.

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«Первая партия была доставлена в размере 120 тысяч доз вакцины. Johnson & Johnson — это единственная вакцина от COVID-19, которую достаточно ввести один раз. Другие — необходимо вводить в два этапа. По этой причине этот препарат будут вводить в первую очередь тем людям, которые не могут добраться до места вакцинации самостоятельно», — сообщил Кучмеровский.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности в Польшу в период с апреля по июнь планируется поставить 4 миллиона доз вакцины Johnson & Johnson. Это четвертая вакцина, которую в рамках вакцинации населения от COVID-19 использует Польша. Помимо данного препарата, там также используют Pfizer, Moderna и AstraZeneca.