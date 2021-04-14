Джакарта, , 14:50 — REGNUM Министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирланга Хартарто заявил, что государство входит в девятку стран, которые сделали наибольшее количество вакцин, и в четверку стран с наибольшим количеством инъекций, сделанных странами, не производящими вакцину от коронавируса, сообщает Antara.

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«Индонезия занимает девятое место в мире и входит в четверку стран по количеству сделанных инъекций», — заявил Аирланга Хартарто.

По последним данным, в Индонезии сделали 15,6 млн инъекций вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, число случаев заражения коронавирусом в Индонезии за сутки увеличилось на 5656 человек.

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