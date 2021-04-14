Москва, , 14:48 — REGNUM В 2021 году по линии ОДКБ будут организованы совместные учения, которые пройдут на территории Таджикистана и России. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по итогам заседания Военного комитета ОДКБ, прошедшего под его председательством.

«В текущем году на территории Таджикистана спланировано проведение ряда совместных учений — с силами и средствами разведки — «Поиск-2021»,с силами и средствами материально-технического обеспечения — «Эшелон-2021», с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ — «Взаимодействие-2021». На территории Российской Федерации предусмотрено проведение совместного учения с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2021», — цитирует Герасимова пресс-служба Минобороны РФ.

По словам Герасимова участники заседания «обсудили вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ, подтверждено единое понимание генеральными штабами вооруженных сил стран ОДКБ спектра угроз военной безопасности и необходимости скоординированных совместных действий по их нейтрализации, эта работа будет продолжена, рассмотрели порядок организации совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки». Кроме того, были определены направления дальнейшей работы по совершенствованию военной составляющей ОДКБ. Они касаются функционирования Центра кризисного реагирования ОДКБ, созданияпод эгидой ОДКБ совместного подразделения радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения, деятельности базовых учебно-методических организаций по подготовке персонала Миротворческих сил ОДКБ и специалистов в области информационной безопасности.