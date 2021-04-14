Токио, , 14:47 — REGNUM Японские власти предоставляют и продолжат предоставлять заинтересованным международным организациям, включая МАГАТЭ, и иностранным государствам всю необходимую информацию по ситуации вокруг атомной электростанции «Фукусима-1». Об этом 14 апреля в ходе пресс-конференции заявил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.

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"Мы сделаем всё необходимое для того, чтобы, основываясь на научных фактах и точной информации, добиться понимания у международного сообщества по этому вопросу», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Японии одобрило план сброса радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» в океан. Начать этот процесс планируется в 2023 году. В региональном министерстве экономики, торговли и промышленности заверили, что содержание трития в воде будет в 40 раз ниже безопасного уровня, установленного действующими в стране нормами.

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При этом такое решение вызвало серьёзную обеспокоенность у России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Токио не согласовало план сброса воды с соседними государствами, в том числе с Россией.

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