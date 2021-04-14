Москва, , 14:47 — REGNUM Истребители Су-35С примут участие в параде Победы 9 мая в Москве. Об этом 14 апреля заявил журналистам начальник воздушно-огневой и тактической подготовки центра показа авиационной техники Александр Ивашкин по итогам тренировки парада.

По его словам, четыре истребителя Су-35С авиационной группы «Русские витязи» впервые будут сопровождать стратегический ракетоносец Ту-160. Ивашкин отметил, что тренировка прошла в сложных погодных условиях.

Заместитель командира по летной подготовке центра показа авиационной техники Сергей Осяйкин заявил, что из-за нагрева воздуха в низких слоях атмосферы возникает болтанка. «Летчики все подготовленные, поэтому это не доставило особых сложностей», — сказал Осяйкин.

Отметим, пятая тренировка авиационной части военного парада прошла 14 апреля в подмосковном Алабине.