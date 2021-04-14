Ханты-Мансийск, , 14:47 — REGNUM Юный житель Нижневартовска, который упал в яму с кипятком по дороге в школу, идёт на поправку. Об этом сообщил глава города Василий Тихонов в своём Instagram-аккаунте.

Ребёнок находится под контролем врачей, вместе с мамой. Мальчику повезло, что земля была холодная и вода поостыла. Ожоги у него поверхностные, отметила заведующая детским хирургическим отделением Нижневартовской окружной клинической детской больницы Ирина Назарова.

Мать мальчика в свою очередь заметила, что её сына спас рюкзак. Ноша оказалась на поверхности и не позволила ребёнку провалиться полностью в яму, поэтому пострадавший получил 20% ожогов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 12 апреля 2021 года. Мальчик направлялся в школу, и в районе дома 14 по ул. Декабристов провалился в грунт, размытый горячей водой из-за прорыва подземной теплотрассы.

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