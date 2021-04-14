Ереван, , 14:48 — REGNUM В рамках реформирования вооруженных сил Армении Москва и Ереван договорились о том, что в российские вузы будет принято больше курсантов из республики. Об этом 14 апреля рассказал армянский премьер-министр Никол Пашинян во время своего выступления в парламенте республики.

«С нашими российскими коллегами договорились о широком сотрудничестве в целях реформирования армии. Российская сторона выразила готовность принять в своих военных вузах еще больше наших курсантов», — сказал он.

Также он поблагодарил российские власти за то, что они приняли такое решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова к возобновлению конструктивных переговоров для того, чтобы окончательным образом разрешить конфликт в Нагорном Карабахе.