Самара, , 14:46 — REGNUM 195 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 58 513 случаев заражения этой инфекцией. При этом в регионе была констатирована смерть 1280 пациентов с COVID-19, в том числе за минувшие сутки скончались 15 таких пациентов. 83-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек, 71-летний, 80-летний мужчины, а также 73-летняя, 78-летняя, 81-летняя и 85-летняя женщины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 61-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 72-летняя женщина страдала онкологическим заболеванием и заболеванием сердечно-сосудистой системы, 76-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, 83-летняя женщина страдала заболеванием эндокринной системы. Также скончались 88-летняя женщина и 68-летний, 71-летний, 80-летний мужчины.

Согласно данным федерального оперативного штаба, по области за минувшие 24 часа справились с вирусом 216 человек, а всего в регионе победили эту инфекцию 55 380 человек.

Согласно данным на 13 апреля, по области за сутки выявили 194 новых носителей коронавируса.