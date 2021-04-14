Таллин, , 14:43 — REGNUM Столица Эстонии оказалась включена в список городов мира, в которых лучше всего жить современным семьям. Об этом сообщило издание таллинской мэрии stolitsa. ee со ссылкой на рейтинг, составленный британской страховой компанией CIA Landlord.

Эксперты учитывали 6 факторов: качество жизни, уровень преступности, количество школ, возможности доступных активностей на свежем воздухе, уровень затрат на воспитание ребенка и стоимость аренды жилья.

Первая пятерка городов рейтинга выглядит так: Рейкьявик (Исландия), Лиссабон (Португалия), Веллингтон (Новая Зеландия), Таллин (Эстония) и Хельсинки (Финляндия).

В комментариях к новости эксперты и известные таллинцы в целом согласились с выводами составителей рейтинга. Они признали, что столица Эстонии — город с большим количеством зеленых насаждений, прекрасными морскими ландшафтами, не случайно он носит титул «Зеленой столицы Европы». В столице — развитая и удобная для горожан инфраструктура, развитое транспортное сообщение, современные средства связи и минимальный уровень бюрократии. К тому же, в Таллине для горожан — бесплатный общественный транспорт и большой перечень льгот и пособий.

К плюсам Таллина как столицы относят и относительную немногочисленность его жителей — чуть более 430 000 человек.