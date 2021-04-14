Москва, , 14:43 — REGNUM Отключение России от SWIFT серьезно осложнит российские трансграничные платежи. Едва ли мировое сообщество или сама Россия станет инициатором этого процесса, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

«Однако сокращение масштабов участия России в SWIFT может стать следствием реакции зарубежных контрагентов российских участников внешнеэкономической деятельности на антироссийские санкции США, которые будут сворачивать свои взаимоотношения с российскими партнерами, расчеты за которые проводятся через SWIFT.

Санкционная риторика вокруг участия России в SWIFT ведется довольно продолжительное время. Но до сих пор в международном плане российская Система передачи финансовых сообщений (СПФС), созданная, как альтернатива SWIFT, остается неконкурентоспособной.

Довольно аргументированными модно считать предложения созданию расчетно-клиринговой системы стран ЕАЭС, позволяющей осуществлять расчеты между странами — участницами союза в национальных валютах, осуществлять взаиморасчеты с третьими странами без использования долларов и других резервных валют. Но пока это — только в проект.

Очевидно, что несмотря на объективные факторы, которые затрудняют этот процесс международной интеграции российской платежной системы, следует интенсифицировать поиск конструктивных решений в этой сфере и в технологическом, и в экономическом аспектах», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД РФ Александр Панкин завил, что Россия в случае ее отключения от международной межбанковской системы SWIFT прибегнет к использованию альтернативных возможностей.

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