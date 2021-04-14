Севастополь, , 14:43 — REGNUM Начать военные действия против российского Крыма может Украина при помощи США. Об этом 14 апреля на совещании в Севастополе заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Николай Патрушев не исключил начала военных действий со стороны Украины в отношении Крыма при помощи США, в частности, речь может идти о провокациях с гибелью украинских солдат и потерей техники. При этом, добавил Патрушев, Украина продолжает поставлять вооружение для армии Украины — только за последние дни отправлено более пяти военно-транспортных самолётов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 апреля, в Севастополе проходит совещание по вопросам национальной безопасности, касающимся территории Крыма. На совещании было заявлено о серии терактов, предотвращенных в Крыму, а также о попытках Украины устроить диверсии на Крымском полуострове.