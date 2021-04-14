Астрахань, , 14:43 — REGNUM В Астраханской области от коронавируса ежедневно прививают до шести тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщила первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области Ольга Агафонова.

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Ежедневно в регионе делают прививку от COVID-19 до шести тысяч человек, уже вакцинировано 64 тысячи астраханцев, из них 45% — лица старше 60 лет. Завершили вакцинацию 36 тысяч человек.

«Необходимо привить не менее 60% астраханцев. Пока расслабляться и снимать маску рано», — сказала Агафонова.

В районах области оборудовано 24 стационарных прививочных пункта. Для маломобильных граждан, пенсионеров активно работают выездные бригады на дому. В ТЦ «Ярмарка» ежедневно прививают около 250 человек. 13 апреля мобильный пункт вакцинации открылся в торгово-развлекательном комплексе DEXTER, с 15 апреля вакцинацию буду проводить и в ТЦ «Алимпик». Недавно вакцинацию стали проводить и в детской городской поликлинике №1 для удобства родителей, которые приводят в медучреждение своих детей.

В медицинских учреждениях региона есть необходимый запас лекарств для лечения амбулаторных больных. Свободный коечный фонд в регионе составляет 16%. В Александровской больнице сохраняют 26 коек, чтобы исключить возможность заражения и распространения вируса в медучреждении.

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