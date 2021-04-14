Набережные Челны, Татария, , 15:12 — REGNUM По республиканской программе в Набережных Челнах капитально отремонтируют 10 школьных столовых на общую сумму 121,5 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РТ.

Так, ремонт и обновление кухонного оборудования пройдет в школах №21, 43, 49, 50, 51, 52, 55, а также лицее-интернате №84 имени Гали Акыша, в школе №46 имени Дмитрия Бадретдинова. Также капремонт по полному циклу осуществят в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко».

ИА REGNUM напоминает, в столице Татарии в этом году на капремонт детских образовательных учреждений выделяется 610 млн рублей. В текущем году также планируют отремонтировать в 45 школах пищеблоки и столовые на сумму в 282,3 млн рублей. Модернизация позволит сменить оборудование и увеличить количество посадочных мест.

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