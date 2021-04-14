Киев, , 14:41 — REGNUM Государственный «Ощадбанк» в ближайшее время будет приватизирован на Украине. Об этом написала депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк 14 апреля в своём телеграм-канале.

По её словам, правительство Украины издало постановление, согласно которому «Ощадбанк» будет включён в Фонд гарантирования вкладов.

«Это означает, что в ближайшее время банк будет полностью или частично приватизирован», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что летом 2021 года в стране могут пройти первые аукционы в рамках так называемой «большой приватизации».

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