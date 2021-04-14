Сеул, , 14:42 — REGNUM В первом квартале 2021 года в Южную Корею бежал 31 гражданин КНДР, что на 77% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

В первом квартале 2020 года в Южную Корею бежало 135 северокорейцев, во втором квартале — 12 северокорейцев, в третьем квартале — 48 северокорейцев и в четвертом квартале — 34 северокорейца.

Эксперты отмечают, что сокращение показателя связано с пандемией коронавируса и закрытием границ между КНДР и Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Северной Кореи назвали покупку американских ударных вертолётов «подготовкой к военному вторжению на Север».

Читайте также: В КНДР назвали покупку Сеулом вертолетов «подготовкой вторжения»