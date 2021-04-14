Москва, 15 апреля, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, призванный устранить пробелы в правовом регулировании заготовки и сбора валежника, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

(сс) markusspiske Бензопила

Поправки в Лесной кодекс предполагают расшифровку понятия слова «валежник» и отнесение к недревесным лесным ресурсам сухостоя c расшифровкой этого понятия.

Прописывается, что при заготовке и сборе гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд допускается применение ручного инструмента — ручных пил, топоров, легких бензопил.

«Принятие законопроекта позволит ускорить очистку лесов в целях снижения их пожароопасности, а также оказать поддержку малообеспеченным гражданам, проживающим в сельской местности», — отметил Нилов в ТГ-канале.

Авторы инициативы возмущены тем, что многие регионы приняли нормативные акты, которые полностью исказили идею свободного сбора гражданами для собственных нужд никому не нужного лесного ресурса.

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С 1 января 2019 года в России вступил в силу закон, разрешающий гражданам РФ собирать в лесу валежник. «Поваленные деревья, кустарники или их части, поврежденные в результате неблагоприятных погодных условий или по иным естественным причинам», относятся к недревесным лесным ресурсам, что и дает основания для бесплатного сбора валежника.