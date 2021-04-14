Москва, , 14:33 — REGNUM Переводы по номеру телефона через разработанную Банком России Систему быстрых платежей (СБП) в Белоруссию станут доступны в середине 2022 года. Об этом 8 апреля рассказала журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

«Многие страны на пространстве ЕАЭС так же, как и мы работают над развитием систем быстрых платежей, а кто-то только планирует запускать эти системы. Мы уже на этом этапе прорабатываем возможности взаимодействия. На сегодняшний день одна из ближайших стран, с кем мы осуществляем взаимодействие, — это Белоруссия. Я думаю, что в середине 2022 года такая возможность у наших граждан появится», — заявила она.

Кроме этого, глава департамента национальной платежной системы российского ЦБ отметила, что, кроме интеграции СБП, регулятор ведет работу над возможностью переводов денежных средств с использованием банковских карт.

«Второй способ — перевод с карты на карту также у нас запланирована к концу 2022 года», — добавила Бакина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 21 апреля текущего года ставка рефинансирования Национального банка Белоруссии составит 8,5% годовых.