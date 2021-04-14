Москва, , 14:29 — REGNUM Прекращение авиасообщения России с Турцией из-за третьей волны пандемии, в том числе отмена рейсов на мегапопулярный у российских граждан курорт Анталья, станет негативной новостью для тысяч россиян, забронировавших отдых на майские праздники в этой стране, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Несмотря на пандемию, в 2020 году в Турции всё-таки умудрились отдохнуть и (надеемся!) поправить здоровье свыше 2,1 млн российских граждан.

Правда, Турция испытала самый большой спад туризма из России за всю историю (на 70% по сравнению с 2019 годом), так как даже в 2015—2016 годах, когда авиасообщение России и Турции частично ограничивалось из-за сирийского конфликта.

Такого огромного спада турпотока из России не было, так как были отменены только чартерные рейсы, а регулярные рейсы в Анталью как российского «Аэрофлота», так и турецких авиакомпаний по-прежнему летали.

Что же может стать достойной альтернативой отдыху в Турции? Ростуризм уже выступил с инициативой о том, что россияне, забронировавшие отдых в Турции ещё до ограничения авиасообщения, смогут обменять купленные заранее туры на отдых в России или на туристические поездки по России.

Скорее всего, именно из-за опасений заразиться коронавирусом желающих отдыхать за рубежом в этом туристическом сезоне будет не так много. Так что туристические потоки с высокой вероятностью опять будут перетекать в Россию.

Краснодарский край в 2020 году посетили 11,5 млн туристов из других регионов России, а Крым — 6,1 млн, хотя эти цифры значительно меньше по отношению к 2019 году.

При этом Крым в 2020 году оказался относительным лидером по темпам наименьшего спада турпотока: в 2020 году число посетивших полуостров туристов сократилось только на 18%, хотя поток туристов на такие направления как Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край снизилось значительно больше, от 30 до 80%.

Ну, а если кто-то предпочитает зарубежный отдых российскому, то в качестве не худшего, чем Турция, места отдыха на майские праздники уже называют альтернативы: ОАЭ, Египет, Мальдивы, Куба, Кипр.

В ОАЭ в коронавирусном 2020 году отдохнули 400 тыс. российских туристов (второе место после Турции, хотя и с огромным отрывом), а в Египте — 200 тыс., и это при том, что чартерные рейсы на курорты Египта из России были возобновлены только в середине сентября 2020 года, ведь с осени 2015 года из-за террористической атаки на российский пассажирский самолёт Россия на годы прекратила авиасообщение с этой страной.

Но теперь похоже, что ситуация налаживается. Египту уже можно готовиться к наплыву российских туристов, что будет принято с восторгом местными властями, так как до 2015 года в Египте ежегодно отдыхало около 3 млн российских граждан.

Более того, российский министр иностранных дел Сергей Лавров предположил ещё в сентябре 2020 года, что по мере открытия авиасообщения между Россией и Египтом число желающих отдохнуть в Египте граждан РФ может вскоре приблизиться к уровню 2014 года, то есть к 3 млн туристов.

Но из-за пандемии и опасений повторения трагедии 2015 года вряд ли число туристов из России в Египте в текущем году превысит 1 млн. Да и не исключено, что как только очередная волна коронавируса в Турции схлынет, российские власти отменят своё решение», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российским туристам предложили другие направления для отдыха в связи с закрытием авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.

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