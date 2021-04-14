Париж, , 14:28 — REGNUM Окончательный провал Украины станет и крупнейшим провалом французской политики на пространстве бывшего СССР и в отношениях с Россией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 14 апреля, комментируя информацию о предстоящих переговорах президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.

Как сообщалось ранее, встреча состоится 16 апреля за рабочим завтраком в Елисейском дворце. Основными темами переговоров должны стать ситуация в Донбассе и «реформы на Украине».

« Предлагаю посмотреть на предстоящую встречу Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского не с точки зрения интересов Киева, поскольку они понятны, но с точки зрения интересов Парижа. Зачем она может быть нужна президенту Франции, что он от неё выиграет?

С военно-политической точки зрения развитие ситуации в Донбассе и на украинско-российской границе от позиции Франции не зависит. Возможность дискредитировать одобрение Францией Минских соглашений 2015 года, закрывать глаза на обструкцию, которую этому документу устроили в Киеве, тоже имеет свои пределы. И ладно бы у Украины было бы что-то существенное, что она могла бы предложить Парижу за его предвзятость в пользу Киева, но предложить нечего. Всё, что Франция может взять на Украине, она и так возьмёт по мере того, как Украина будет «готовиться» к членству в ЕС, а внешнеполитические возможности Киева в интересующих Париж вопросах мировой политики ничтожны. В этом смысле Украина сегодня — затратный «актив».

Таким образом, Париж идёт на эту встречу, руководствуясь общей позицией «Группы 7», но главным образом — необходимостью поддержать киевский режим именно как свою креатуру. С учетом реальных качеств этого режима, которые, как их ни скрывай, всё лезут и лезут в глаза западных европейцев и не только в их глаза, речь идёт о печальной констатации, но с ней не поспоришь. Окончательный провал Украины станет и крупнейшим провалом французской политики на пространстве бывшего СССР и в отношениях с Россией.