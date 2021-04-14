Макрону стоит подумать, что он скажет по итогам встречи с Зеленским
Париж, 14 апреля, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Окончательный провал Украины станет и крупнейшим провалом французской политики на пространстве бывшего СССР и в отношениях с Россией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 14 апреля, комментируя информацию о предстоящих переговорах президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.
Иван Шилов ИА REGNUM
Эммануэль Макрон
Как сообщалось ранее, встреча состоится 16 апреля за рабочим завтраком в Елисейском дворце. Основными темами переговоров должны стать ситуация в Донбассе и «реформы на Украине».
«Предлагаю посмотреть на предстоящую встречу Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского не с точки зрения интересов Киева, поскольку они понятны, но с точки зрения интересов Парижа. Зачем она может быть нужна президенту Франции, что он от неё выиграет?
С военно-политической точки зрения развитие ситуации в Донбассе и на украинско-российской границе от позиции Франции не зависит. Возможность дискредитировать одобрение Францией Минских соглашений 2015 года, закрывать глаза на обструкцию, которую этому документу устроили в Киеве, тоже имеет свои пределы. И ладно бы у Украины было бы что-то существенное, что она могла бы предложить Парижу за его предвзятость в пользу Киева, но предложить нечего. Всё, что Франция может взять на Украине, она и так возьмёт по мере того, как Украина будет «готовиться» к членству в ЕС, а внешнеполитические возможности Киева в интересующих Париж вопросах мировой политики ничтожны. В этом смысле Украина сегодня — затратный «актив».
Таким образом, Париж идёт на эту встречу, руководствуясь общей позицией «Группы 7», но главным образом — необходимостью поддержать киевский режим именно как свою креатуру. С учетом реальных качеств этого режима, которые, как их ни скрывай, всё лезут и лезут в глаза западных европейцев и не только в их глаза, речь идёт о печальной констатации, но с ней не поспоришь. Окончательный провал Украины станет и крупнейшим провалом французской политики на пространстве бывшего СССР и в отношениях с Россией.
Этот провал, однако, не за горами, и Елисейскому дворцу стоило бы хорошо подумать над формулировками своего коммюнике по итогам предстоящей встречи. Тем более что безальтернативность Минских соглашений 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта на Украине была недвусмысленно подтверждена в ходе недавней видеоконференции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона», — отметил Михаил Демурин.