Астрахань, , 14:27 — REGNUM В Астраханской области 14 апреля подтверждено 79 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 31 тыс. 798 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 374 человека.

За весь период 700 человек скончались. Коэффициент распространения инфекции составил 0,99.