Москва, , 14:25 — REGNUM Въезжающие на территорию России граждане стран-членов Евразийского экономического союза смогут подтвердить отсутствие коронавируса через приложение «Путешествую без COVID-19». Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

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«Граждане государств — членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Российскую Федерацию из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, определенные правительством Российской Федерации, подтверждают наличие отрицательного результата исследования на СOVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием мобильного приложения «Путешествую без СOVID-19», — говорится в постановлении.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.