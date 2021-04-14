Уфа, , 14:29 — REGNUM В Башкирии осудили депутата Совета Благоварского района за незаконный отстрел трех косуль. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что в феврале 2019 года 42-летний фигурант уголовного дела со своими приятелями выехал в охотничьи угодья на снегоходах. В это время охота была запрещена. Обвиняемый отстрелил трех косуль при помощи ружья. При этом две туши животных были разделаны на месте, а одну тушу привязали к снегоходу и транспортировали. При этом сумма ущерба составила 440 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину подсудимый не признал.

«Уголовное дело в отношении оставшихся охотников выделено в отдельное производство», — сообщает пресс-служба ведомства.

Чишминский районный суд приговорил фигуранта уголовного дела к условному лишению свободы на три года с испытательным сроком два года.

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