Москва, , 14:25 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба России не имеет полномочий для того, чтобы действовать против гостиниц и туристических агентств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко о поручила профильному комитету Совфеда вместе с ФАС обратить внимание на то, чтобы «не было необоснованного роста цен в наших санаториях, домах отдыха, гостиницах».

«Принципиально важно то, что госпожа Матвиенко, наверное, не читала законы, которые сама же принимает. Потому что антимонопольная служба не имеет полномочий для того, чтобы действовать против гостиниц и турагентств. Разве что в каких-то исключительных случаях. Потому что антимонопольная служба может бороться со случаями сговора и может регулировать того, кто контролирует 30% рынка. Вы можете себе представить гостиницу или санаторий, которые контролируют 30%, например, Крыма или Подмосковья? Согласитесь, это бред», — заявил Делягин.

По его мнению, высказывание Матвиенко нельзя расценивать иначе, как популизм.

«Заявление госпожи Матвиенко, которая ничего реального в части антимонопольной политики не принимала, это голимый популизм, — подчеркнул Делягин. — Антимонопольная служба должна получить право проверять обоснованность роста цен. То есть проверять структуру цены у кого угодно. Антимонопольная служба должна иметь право сначала возвращать цену на место, а уже потом разбираться, что это было. Должна быть введена предельная маржа на все виды торговых групп. Это большой и тяжелый труд. Но это необходимо. Без этого люди будут страдать, люди будут платить бешеные деньги непонятно за что».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Матвиенко посетовала на то, что российские туристические компании, гостиницы очень резко стали поднимать цены вместо того, чтобы, наоборот, создать привлекательные условия для граждан.

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