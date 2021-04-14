Париж, , 14:23 — REGNUM Приключенческая видеоигра Life is Strange: True Colors получит комикс-приквел. Об этом 14 апреля сообщает издание Eurogamer.

Комикс будет состоять из двух историй, рассказывающих о приключениях персонажей True Colors. Его опубликует издательство Titan Comics к ежегодному мероприятию Free Comic Book Day, которое состоится 1 мая 2021 года.

Напомним, релиз Life is Strange: True Colors должен состояться 10 сентября 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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