Севастополь, , 14:23 — REGNUM Спецслужбы Украины постоянно пытаются устроить диверсионно-теоретические акции на объектах инфраструктуры Крыма. Об этом 14 апреля заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму.

«На территории Крымского полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности», — сказал Патрушев. По его словам, эти угрозы связаны с возможным осложнением межнациональной и межконфессиональной обстановки.

Секретарь Совбеза РФ отметил, что угрозы возникают из-за деструктивной деятельности США, нескольких стран ЕС и Украины. Их деятельность направлена на дискредитацию политики России и распространением экстремистской и националистической идеологии, добавил Патрушев.

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