Вашингтон, , 14:22 — REGNUM Большинство американских избирателей согласны с утверждением о том, что материальные блага в США распределяются несправедливым образом, об этом со ссылкой на опрос общественного мнения сообщает The Hill.

Так, в рамках опроса, проводимого с 9 по 12 апреля, 46% зарегистрированных избирателей заявили, что в стране делается недостаточно для перераспределения богатства, тогда как 23% указала на то, что для этого в США делается слишком много.31% респондентов отметили, что США принимают правильные меры, когда дело доходит до перераспределения богатства.

Большинство (62%) избирателей-демократов указали на недостаточность принимаемых мер, когда дело доходит до перераспределения богатства. Так же думает и большинство (45%) сторонников независимых кандидатов.

В свою очередь, избиратели-республиканцы разделились по этому вопросу: 36% подчеркнули, что страна делает слишком много для перераспределения богатства, тогда как 35% устраивает нынешняя система перераспределения богатств. О недостаточности принимаемых мер заявили 29% опрошенных республиканцев.