Москва, , 14:20 — REGNUM Госдума приняла эпохальный законопроект — о защите минимального гарантированного дохода граждан РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля, об этом заявила депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия»).

Инициатива предоставляет право гражданину РФ обратиться с заявлением в службу судебных приставов с просьбой ежемесячно сохранять на одном, указанном счету средства в объеме прожиточного минимума.

«Это эпохальное решение для всех россиян. Оно коснется не только 7 млн человек, которые уже допустили просрочку по кредитным долгам, не только 42 млн человек, которые уже имеют займы кредитных организаций и могут допустить просрочку, но и фактически любого россиянина, который может взять кредит и оказаться должником, а значит, без средств к существованию», — заявила Костенко.

Она также обратила внимание на то, что сейчас пенсионеры не могут быть признаны банкротами, а такая угроза касается 1,3 млн человек.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, защищающий минимальный доход должников, а также наделяющий банки новыми полномочиями.

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