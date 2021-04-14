Севастополь, 14 апреля, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Диверсии и теракты на территории Крымского полуострова пытаются организовать спецслужбы Украины, заявил 14 апреля на совещании в Севастополе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Так, он заявил о том, что Украина совершает попытки формирования на территории Крыма ячеек запрещённых в РФ организаций.

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«Украинскими спецслужбами и экстремистскими организациями на постоянной основе устраиваются провокации на государственной границе, предпринимаются попытки проведения на территории Крыма диверсионно-террористических акций, прежде всего, на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения», — уточнил Патрушев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в Севастополе проходит совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму. Ранее Николай Патрушев заявил о предотвращении на территории Крыма шести терактов за 2020 год.