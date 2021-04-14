Киев, , 14:22 — REGNUM В селе Катюжанка Киевской неизвестные подорвали банкомат, установленный возле магазина, и похитили деньги. Об этом сообщило 14 апреля издание «Обозреватель».

По словам журналистов, инцидент произошёл рано утром.

«По одной из версий, злоумышленники добрались до кассет с деньгами, после того как закачали в банкомат газ и подорвали его. Забрав деньги, они скрылись в неизвестном направлении. Точная сумма украденного устанавливается», — сказано в сообщении.

В результате взрыва никто не пострадал, по предварительным данным, злоумышленники могли похитить около 100 тыс. гривен или примерно $3,5 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харьковской области двух сотрудниц почты заподозрили в краже мешка с деньгами, в котором находилось около 18 тыс. в гривневом эквиваленте.

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