Киев, 14 апреля 2021, 14:22 — REGNUM В селе Катюжанка Киевской неизвестные подорвали банкомат, установленный возле магазина, и похитили деньги. Об этом сообщило 14 апреля издание «Обозреватель».
По словам журналистов, инцидент произошёл рано утром.
В результате взрыва никто не пострадал, по предварительным данным, злоумышленники могли похитить около 100 тыс. гривен или примерно $3,5 тыс.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харьковской области двух сотрудниц почты заподозрили в краже мешка с деньгами, в котором находилось около 18 тыс. в гривневом эквиваленте.
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