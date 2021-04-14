Джакарта, , 14:24 — REGNUM Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» может быть зарегистрирована властями Индонезии для применения на индонезийской территории в конце апреля. Об этом 14 апреля рассказал пресс-секретарь посольства России в данной стране Денис Тетюшин.

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«В настоящее время «Спутник V» не зарегистрирован на территории Индонезии. По словам главы местного регулятора, Агентства по контролю за лекарствами и продуктами Индонезии, Пенни Лукито, этот процесс может быть завершен в конце апреля этого года при получении ряда необходимых документов от РФПИ», — приводит его слова ТАСС.

Также Тетюшин утончил, что индонезийские власти являются заинтересованными в приобретении российского препарата для того, чтобы использовать его «в рамках программы вакцинации частного сектора».

Отметим, по данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день в Индонезии выявлено в общей сложности свыше 1,571 млн носителей коронавируса при более чем 42,6 тыс. скончавшихся от COVID-19.