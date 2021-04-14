Москва, , 14:20 — REGNUM Отключение России от международных платёжным систем крайне невыгодно самим этим системам. Такое мнение в ходе брифинга 14 апреля высказала первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

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«Мы не видим каких-либо рисков отключения от международных платежных систем», — подчеркнула она.

Говоря о сегодняшней ситуации, Скоробогатова считает, что «она достаточно спокойная».

Представитель регулятора напомнила, что Россия располагает Национальной системой платежных карт (НСПК), которая закрывает вопросы карточных операций на территории страны. Кроме того, существует и внутренний аналог SWIFT — система передачи финансовых сообщений. Ещё один сегмент платёжной инфраструктуры, который может обеспечивать российский рынок бесперебойностью работы сервисов, — это Система быстрых платежей (СБП).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия активно работает над отказом от международных платёжных систем, которые находятся под контролем Запада. По его словам, речь, в частности, идёт о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах.