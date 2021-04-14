Москва, , 14:19 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий структурным подразделениям религиозных организаций включать в свое наименование слова «Россия» или «Российская Федерация», передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Закрепляется в федеральных законах «О некоммерческих организациях» и «О свободе совести и о религиозных объединениях» положение о том, что официальное наименование «Российская Федерация» или «Россия», а также слова, производные от этого наименования, могут использоваться без разрешения, выдаваемого в порядке, установленном правительством РФ, в наименованиях религиозных организаций, входящих в структуру централизованной религиозной организации того же вероисповедания, в случае использования в наименованиях указанных религиозных организаций полного наименования централизованной религиозной организации.

Инициатива принимается по обращению Центрального духовного управления мусульман России, отметили в Госдуме.

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